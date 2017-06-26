У Львівській мерії повідомили, що на ЛКП «Львівелектротранс» десятки вакансій

ЛКП «Львівелектротранс» потребує на роботу 90 водіїв – 30 осіб на трамваї та 60 осіб на тролейбуси.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, загалом на балансі підприємства 209 одиниць рухомого складу. Торік силами підприємства вдалось капітально відремонтувати 5 трамваїв та 4 тролейбуси.

«На сьогоднішній день брак водіїв по штатах тролейбусів – 60 осіб, трамваїв – 30 осіб. Тому заробітна плата повинна бути тим основним важливим чинником, який б привів людей на роботу у ЛКП «Львівелектротранс», – розповіла Марія Ванько, завідувач відділу соціально-економічного і правового захисту працівників Львівської обласної організації профспілки працівників ЖКГ.