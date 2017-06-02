У Києві поховали блаженнішого Любомира Гузара

Колишній глава Української греко-католицької церкви, кардинал, блаженніший Любомир Гузар 5 червня був похований у Києві в крипті в патріаршому соборі Воскресіння Христового.

В заупокійній архієрейській літургії взяли участь понад 600 священнослужителів з різних єпархій України, а також з-за кордону. Попрощатися з блаженнішим до Патріаршого собору прийшли тисячі людей, передає УНІАН.

Глава УГКЦ в 2005-2011 роках Блаженніший Любомир Гузар помер 31 травня на 85-му році життя. У лютому 2011 року папа Бенедикт XVI прийняв його зречення від уряду Верховного архієпископа Української греко-католицької церкви. Відповідне прохання святішому отцю глава УГКЦ подав, коли йому виповнилося 75 років.

Траурний кортеж з тілом верховного архієпископа-емерита УГКЦ 1 червня вирушив до Львова, 4 червня він прибув до київського Патріаршого собору Воскресіння Христового.