У гірському селі на Львівщині безвісти зник півторарічний хлопчик

У гірському селі на Львівщині увечері 23 червня зник півторарічний хлопчик. До пошуків хлопчика залучено 40 осіб і службова собака.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 23 червня близько 21:16, надійшло повідомлення, що в с. Либохора Турківського району вийшов з власного подвір’я та зник місцевий мешканець, 2015 року народження.

Для пошукових робіт залучено ОГ Турківського РС (4 чол., 1 од. техн.), кінологічне відділення ДСНС України (6 чол., 1 собака, 1 од. техн.), працівники поліції (5 чол., 1 од. техн.), місцеве населення (25 чол.).

Станом на 06.00 24 червня, обстежено близько 8 км території вздовж річки – зниклого не знайдено.