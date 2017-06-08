У Червонограді поліція затримала на вулиці чоловіка з гранатою

У Червоноградський відділ поліції 7 червня близько десятої години вечора зателефонував анонім та повідомив, що вулицею Василя Стуса у Червонограді ходить підозрілий чоловік, котрий має з собою предмет, схожий на гранату.

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції області, на вказане місце негайно виїхала група реагування патрульної поліції та експерти-вибухотехніки. Там правоохоронці виявили чоловіка, котрий дійсно мав з собою гранату Ф-1. Вибухотехніки локалізували боєприпас та скерували його на дослідження.

«Особу чоловіка встановлено – ним виявився 31-річнй місцевий мешканець. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння і пояснити звідки у нього граната не зміг», – розповів начальник Червоноградського відділення поліції підполковник поліції Андрій Дикий.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до трьох років. Проводиться досудове розслідування.