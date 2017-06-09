У Червонограді на шахті ДП «Львіввугілля» загинув гірник

У місті Червоноград на шахті «Великомостівська» сьогодні, 9 червня, загинув 34-річний гірник.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, на шахті «Великомостівська» струмом вбило комбайнера прохідної дільниці.

«І знову трагедія, і знову на ДП “Львіввугілля”, тепер на шахті “Великомостівська”. Дві години тому струмом вбило комбайнера прохідної дільниці, 1983 року народження. На місці вже працюють працівники прокуратури та інших силових відомств. Комісія щодо розслідування вже сформована. Деталі з’ясовуємо. Мої співчуття рідним та близьким загиблого», – зазначається у повідомленні Волинця.