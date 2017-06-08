У центрі Львова поліція затримала групу ромів із Закарпаття, які обкрадали перехожих

У Галицький відділ поліції 7 червня з заявою про крадіжку звернувся 68-річний іноземець, турист. Чоловік повідомив, що поблизу центру Львова на вулиці з його рюкзака викрали гаманець з грошима та документами.

Як повідомили у відділі комунікацій Uоловного управління Нацполіції області, здобиччю злодія стали дві з половиною тисячі гривень, сімдесят євро, паспорт іноземця, його водійське посвідчення, банківські картки, картки медичного страхування та інші документи. Правоохоронці викрили зловмисницю, причетну до крадіжки, вилучили у неї речові докази та повернули іноземцю його майно.

«У той день під час оперативного відпрацювання центральної частини Львова працівники кримінальної поліції виявили групу молодих жінок, котрі чіплялись до перехожих, в першу чергу до туристів, обступали їх з пропозиціями поворожити, випрошували гроші і, як з’ясувалось, викрадали їх особисті речі. У однієї з цих жінок ми і вилучили документи та інші речі, які були викрадені в іноземця», – розповів т.в.о. начальника Галицького відділу поліції Петро Швороб.

Вісьмох жінок запросили у відділ поліції для опитування. Попередньо встановлено, що усі вони мешканки Закарпаття. Наразі вирішується питання правової кваліфікації злочину відповідно до норм Кримінального кодексу України.