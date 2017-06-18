У центрі Львова екс-працівник ДАІ скоїв смертельне ДТП біля церкви

Водієм позашляховика, який скоїв смертельне ДТП біля церкви Святого Андрія у Львові, є колишній співробітник Державтоінспекції.

Як повідомили в Головному управління Нацполіції у Львівській області, встановлено, що чоловік звільнився з органів внутрішніх справ близько 1,5 роки тому.

Водночас особу загиблої внаслідок ДТП ще не встановлено. Постраждала – 43-річна жителька Львова з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізована.

Кільком іншим потерпілим медики надавали допомогу на місці події, від госпіталізації вони відмовились.

Як повідомлялося, 18 червня близько 11.15 у центрі Львова на площі біля церкви Святого Андрія позашляховик Toyota Prado виїхав на тротуар, смертельно травмував жінку і перекинувся.

Попередньо встановлено, що 48-річний водій авто разом з дружиною вийшов після богослужіння з церкви, вони пішли на паркувальний майданчик і сіли в салон авто. Коли іномарка рушила, то раптово збільшила швидкість, виїхала на тротуар біля церкви і перекинулася.

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