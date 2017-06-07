У Бориславі на Львівщині після проходження дощів Тисмениця підтопила житлові помешкання

У місті Борислав на Львівщині 6 червня після проходження грозових дощів та підйому рівня води в гірській річці Тисмениця, підтоплено два житлових будинки та пошкоджено ще один будинок.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, річковими водами на вул. Трускавецькій підтоплено приватний житловий будинок та прибудинкову територію, на вул. Грушевського підтоплено 2 квартири на 1-му поверсі двохповерхового 7-ми квартирного житлового будинку (в підтоплених квартирах проживає 10 осіб) та прибудинкову територію.

Також, внаслідок падіння дерева в річку Тисмениця, відбулась зміна русла, що призвело до руйнування берега, на якому стоїть дерев’яний житловий будинок в якому на момент події ніхто не перебував.