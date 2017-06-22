Суперниками львівських «Карпат» на зборах будуть поляки і греки

У неділю, 25 червня, делегація львівських «Карпат» під керівництвом Серхіо Наварро вирушає до Польщі, де проведе підготовку до нового сезону. Протягом зборів «леви» проведуть чотири спаринги.

Як повідомляється на сайті ФК «Ккарпати», 27 червня «Карпати» поміряються силами із «Короною» (Кельце) – командою, що посіла 5-е місце в Екстраклясі, а 8 липня «леви» зіграють проти АЕКа, четвертої команди Греції.

Також попередньо заплановано провести спаринги проти двох команд із першої ліги Польщі: 1 липня проти «Заглембе» (Сосновіц) і 5 липня проти ГКС «Катовіце». Однак, існує ймовірність того, що «леви» зіграють проти інших суперників.

Одразу після поєдинку з АЕКом «зелено-білі» повернуться до Львова, де пройде завершальний етап підготовки до чемпіонату та першого поєдинку проти кропивницької «Зірки».