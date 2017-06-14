Суд арештував директора компанії з вивезення сміття у Львові

У середу, 14 червня, суд обрав запобіжний захід директору АВE Львів Юрію Грибану – два місяці під вартою або внесення застави 480 тис. грн.

Про це стало відомо під час засідання Галицького районного суду Львова, передає Zaxid.net.

Суд звинувачує Юрія Грибана заволодінні коштами міського бюджету Львова у особливо великих розмірах. Йдеться про кошти, які місто платить приватним компаніям, з якими укладені угоди, за вивіз сміття. Прокуратура вимагала заставу у 10 млн грн, але суддя визначила розмір застави у 480 тис. грн.

«Підозрюється у заволодінні коштами з міського бюджету, які були призначені для відшкодування додаткових витрат на перевезення та захоронення ТПВ. Він підозрюється за ч. 4 ст. 191 ККУ. У зв’язку з тим, що він фактично заволодів коштами з міського бюджету на суму 600 тис. грн. Крім цього, особа підозрюється у вчиненні закінченого замаху на заволодіння бюджетними коштами призначеними на перевезення та захоронення ТПВ на суму понад 9 млн грн», – сказала прокурорка Христина Олійник.

У коментарі ZAXID.NET вона уточнила, що фіктивне підприємство ТОВ «Теремор», з яким АВЕ Львів укладало договори на захоронення сміття, немає ні свого полігону, ні працівників і відповідно не може здійснювати діяльність, пов’язану з захороненням сміття.

Як зазначив Юрій Грибан у коментарі журналістам, з рішенням суду він не погоджується. Необхідної суми для сплати застави він не має, можливо проситиме кошти у родичів.

За інформацією прокуратури Львівської області, директор АВЕ Львів є причетним до заснування фіктивної фірми у Дніпрі, яка мала надавати АВЕ Львів послуги з захоронення сміття. Однак не мала свого полігону і відповідно можливості захороню вати відходи. Директором цього підприємства був чоловік, який за 2 тис. грн погодився зареєструвати на себе фірму.

Під час допитів, за даними прокуратури, чоловік розповів слідчим, що Юрій Грибан був присутній під час реєстрації підприємства ТОВ «Теремор» та мав при собі печатку фірми. За його словами, згодом цю печатку він, ймовірно, забрав із собою, адже підставний директор підприємства більше жодного разу не бачив цієї печатки. Однак адвокат Юрія Грибана, який був присутній на допиті, цю інформацію спростовує і стверджує, що прокуратура вводить слідство в оману.

Нагадаємо, у понеділок, 12 червня, під час засідання комісії з надзвичайних ситуацій Юрій Грибан, заявив, що компанія тимчасово припиняє вивозити сміття зі Львова. Йдеться приблизно про третину сміттєвих майданчиків на території міста.