Сьогодні вранці в зоні АТО загинув український військовий

Сьогодні вранці, 16 червня, поблизу смт Новотошківка Новоайдарського району пострілом ворога зі снайперської гвинтівки смертельно поранено українського військового.

Про це повідомили у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Зазначається, що протягом минулої доби об’єднані російсько-терористичні бандформування 11 разів порушувався «режим тиші» вздовж лінії розмежування на Луганщині. Зокрема, у напрямку міста Попасна, сіл Катеринівка і Новоолександрівка шість разів відкривався вогонь зі 120-мм і 82-мм мінометів, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів й стрілецької зброї.