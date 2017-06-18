Сьогодні в Україні День медичного працівника

Свято встановлене в Україні згідно з Указом Президента України № 281/94 і відзначається щорічно, в третю неділю червня.

Ні для кого не секрет, що нині вітчизняна медицина переживає не найкращі часи. 70% українців відмовляються від лікування, надаючи перевагу самолікуванню через брак коштів, 40% не довіряють лікарям, звинувачуючи їх у некомпетентності та хабарництві. Україна вже зараз стикається з дефіцитом лікарських кадрів. Кількість лікарів за роки незалежності України зменшилась на чверть і становить на сьогодні приблизно 200 тисяч фахівців. Цілі медичні колективи виїздять за кордон: в Польщу, Чехію, Німеччину, Америку, країни Близького Сходу, не бачачи на батьківщині жодних перспектив. Приміром лише в Німеччині кількість українських лікарів щороку зростає майже на 5%. Кількість закладів первинної меддопомоги на 10 тис. населення в нас учетверо менша, ніж у країнах ЄС, а показники смертності – одні з найвищих у Європі.

Втім, на тлі майже суцільного негативу, помітнішим стає позитив, зокрема, професіоналізм і самопожертва тих, хто залишається вірним професії, її гуманістичній складовій, адже з початком воєнних дій на Сході нашої держави, лікарі врятували (й продовжують рятувати) життя тисячам українських воїнів. Приміром, тільки в одному Харкові з початку антитерористичної операції пройшли курс лікування чи реабілітації понад 18 000 учасників бойових дій. Натомість війна забрала життя 82 українських медиків – вони загинули від ворожих куль і осколків, рятуючи життя інших. Нарешті зрушила з мертвої точки й медична реформа. Нещодавно стало відомо, що уряд виділить додаткові 25 мільярдів гривень на медичну реформу, яку Рада схвалила частково, у першому читанні. У перший рік реформи (2018 р.) фінансування зросте на 10 млрд, у 2019 р. – орієнтовно на 8,2 млрд грн, у 2020 р. – на 7,3 млрд грн. Перші 10 млрд передусім підуть на реформу первинної ланки. Хочеться вірити, що зміни в медичній сфері відбудуться, в результаті чого стане ліпше всім: і українським хворим, і українським медикам: терапевтам і педіатрам, хірургам і анестезіологам, неврологам і кардіологам, проктологам і гінекологам, медичним сестрам, фельдшерам і санітаркам.

Як казали римляни, «Dum spiro, spero». «Поки дихаю, сподіваюсь».

Укрінформ