«Самопоміч» закликає львів’ян прийти під стіни ОДА на «сміттєвий» протест

Представники професійних середовищ Львова, депутати міської та обласної фракцій «Об’єднання «Самопоміч» закликають львів’ян 23 червня о 9:00 прийти під стіни обласної ради і долучитися до безстрокової акції протесту з вимогою зупинити знущання над містом.

«Для мене вчинок Березюка – це щось таке неймовірне, те, що змушує до дій. Ми вирішили вийти на мирну акцію протесту перед стінами обласної ради. Ми хочемо запитати в того, хто винен, скільки це буде продовжуватися і заставити нарешті працювати, а не блокувати. Завтра о 9.00 зустрінемося на вулиці Винниченка і будемо вимагати припинити знущання над львів’янами», – закликала голова фракції «Самопоміч» у Львівські обласній раді Інна Свистун.

«Львів’яни звернуться до президента Петра Порошенка, прем’єра Володимира Гройсмана і голови ЛОДА Олега Синютки з вимогою, насамперед, не заважати місту вирішити проблему і забезпечити належні умови для життя львів’ян. Окрім того, будуть вимагати: розблокувати полігони для тимчасового вивезення ТПВ зі Львова; сприяти укладенню угод між Львовом та іншими містами на вивезення ТПВ до моменту запуску сміттєпереробного заводу; виділити ділянку для Львова та навколишніх районів для облаштування тимчасового полігону, яка матиме відповідне цільове призначення і відповідатиме державним будівельними нормам», – зазначається у повідомленні.

25 червня, о 14:00, «Самопоміч» закликає львів’ян долучитися до загальноміського віче, «обговорити план дій і висунути свій ультиматум центральній владі».