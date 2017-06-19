Протестантські спільноти Львова готуються до відзначення 500-річчя Реформації

У 2017 році Україна разом з усім світом святкує (можливо, не в усіх державах влада це підтримує) 500-річчя Реформації, яка вплинула практично на всі сфери діяльності людини і суспільства, та відіграла значну роль на розвиток і стан держав на те, якими вони є зараз.

Президент України Петро Порошенко підтримав ініціативу Всеукраїнської Ради церков і минулого року підписав Указ «Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації». З цієї нагоди в Україні був створений оргкомітет “Реформація-500”, де в кожному місті (особливо у великих містах) організовує різноманітні заходи присвячені цій видатній події.

Голова Львівського обласного міжконфесійного оргкомітету “Реформація-500” Дмитро Колесник та координатор прес-туру Віктор Власюк надав можливість ознайомитись із діяльністю протестантських церков у Львові, багатим на різноманітні релігійні майданчики. Отож можемо ознайомитися із протестантськими спільнотами нашого міста.

Церква адвентистів сьомого дня (вул. Короленка, 1)

Будівля храму є пам’яткою архітектури, яка датується XIV століттям. Спочатку храм належав Католицькій церкві — ордену францисканців, а

пізніше — ордену капуцинів.

З часом церкву використовували як в’язницю, а згодом як військовий склад. В часи Радянського союзу у приміщенні розташовувався інтернат для дітей. І лише в 1991 році віряни отримали можливість створити свій молитовний дім. З тих пір церква здійснює своє служіння.

За цей час спільнота поруч побудувала інтернет для дітей, активно допомагає потерпілим із зони АТО, будинку пристарілих, проводить дитячі, дорослі та сімейні табори та здійснює ще багато інших не менш важливих соціальних проектів.

“Одним із основних принципів нашої церкви є здоров’я як духовне, так і фізичне, адже воно дуже тісно пов’язане”, — зазначає пресвітер церкви Іван Логін.

Слід зазначити, що найближчим часом в церкві хочуть створити музей адвентизму на Галичині, на Західній Україні.

Церква «Гефсиманія» на вул. Кульпарківській, 65

Щомісяця тут (на території колишнього заводу “Кінескоп”) збираються представники різних церков для спільної молитви, обіду, щоб поспілкуватися одне з одним. Зокрема пастор церкви Валерій Марченко наголошує на особливій єдності церков, які постійно збираються на зустріч на цьому місці: “Ми віримо в одного Бога, у нас одна Біблія, тому варто шукати те, що з’єднує… Кожна церква, незалежно від конфесій має займатись головним — нести Слово Боже людям”, – наголосив Валерій Марченко.

Крім того, пасторі церков “Армія Спасіння”, “Божий мир”, “Джерело Життя”, “Божий задум” поділилися своїми напрацюваннями: допомозі переселенцям з окупованих територій, відвідування лікарень, військових шпиталів, розвитку інституту сім’ї та батьківства (виховання) тощо.

Варто зазначити, що пасторі також згадували про діяльність театру “Еммануїл”, який завдяки акторам-волонтерам поширює серед глядачів загальноприйнятні християнські цінності. Театр діє з 2001 року під керівництвом Жанни Горай. За цей час його прозвали унікальним явищем української культури і називали навіть “військовим” і “тюремним” театром. Театр виступав у Білорусі, Литві, Латвії, Росії, Чеській Республіці, Австрії, також він часто відвідує лікарні, різні навчальні заклади тощо. Наразі ведеться підготовка до присвоєння йому звання народного.

Церква євангельських християн-баптистів «Преображення» на площі Фабричній, 21

Дім молитви на площі Фабричній з’явився відносно нещодавно — у 2013 році. Як і багато інших храмів, церква працює в різних напрямках: є жіноче і молодіжне служіння, які беруть участь у різних заходах міста, активна соціальна діяльність, насамперед, допомога малозабезпеченим. При Церкві також діє недільна школа для діток.

За словами старшого пастора церкви Віктора Гайдучка, у храмі вирує музична атмосфера, адже при церкві також діють підлітковий та молодіжний гурти, чоловічий вокальний квартет, молодіжний, дитячий та основний хор: “Вони виконують різноманітні пісні, які заохочують до християнського життя, які прославляють Бога і показують Його велич”, — запевняє старший пастор церкви Віктор Гайдучок.

Церква п’ятидесятників на вул. Папарівка, 1

Місцева громада цього Дому молитви налічує близько 730 членів місцевої церкви. Церква активно проводить соціальне служіння в сиротинцях, працює з молоддю та дітьми, має також свій власний гурт та хор. Старший пастор Володимир Якимів розповідає, що прихожани отримали цю будівлю в 1980 році. Оскільки тодішня влада не була зацікавлена у розвитку будь-яких релігійних громад, п’ятидесятники відбудовували церкву з розвалин, у непримітному розташуванні (поблизу станції “Підзамче”). Зараз у церкві часто організовують різноманітні святкування, вінчання і частування.

Церква п’ятидесятників на вул. Жовківській, 8

Храм має схожу історію із Церква адвентистів сьомого дня, що на

вул. Короленка, 1. Оскільки будівля храму теж є пам’яткою архітектури і раніше тут також був римо-католицький костел – св. Мартина. Адміністратор церкви Олег Гаїк розповідає, що коли в 1990 році п’ятидесятники прийшли на це місце, то отримали будівлю у зруйнованому стані. На жаль, усе було знищено і втрачено, розписи не підлягали відновленню, а орган, який розміщувався на балконі, не мав половини деталей. Зараз спільнота церкви налічує приблизно 820 осіб, значна частина яких добираються сюди щотижня з ближніх сіл.

Незважаючи на те, що протестантські церкви різні між собою і деколи на певні питання дивляться і вирішують по-різному, все ж таки є ті точки дотику, які концентрують їх на спільних рисах, а не на відмінностях.

Власне, для цього існують п’ять фундаментальних догм Реформації:

Sola Scriptura (“Тільки Писання”) – Біблія — єдине мірило віри.

Sola Fide (“Тільки вірю”) – Прощення та спасіння можна отримати лише вірою.

Sola Gratia (“Тільки благодаттю”) – Спасіння приходить як Божа благодать, що є незаслуженою милістю.

Sola Christus (“Тільки Христос”) – Христос єдиний Посередник між Богом та людиною. Спасіння можливе тільки через віру в Нього.

Soli Deo Gloria (“Слава тільки Богові”) – Люди повинні схилятися лише перед Богом та віддавати славу винятково Йому!

Довідка. Про проект R500. У 2017 році весь християнський світ буде відзначати 500-річчя від початку масштабного духовного відродження, яке назавжди змінило хід історії. Початком Реформації прийнято вважати виступ німецького ченця Мартіна Лютера 31 жовтня 1517 року, який у цей день прибив 95 тез до брами собору у Віттенберзі.

Релігійний інтернет-ресурс «Духовна велич Львова»