Правоохоронні органи заблокували під Києвом дві машини зі сміттям зі Львова

Правоохоронні органи знову блокують вивезення сміття зі Львова. Дві вантажівки, які перевозили ТПВ зі Львова, поблизу Києва затримала поліція.

Попри те, що у водіїв наявні всі необхідні документи на перевезення, поліція вимагає, щоб фури повернулись назад до Львова. При цьому правоохоронці вилучили у водіїв усі документи, включаючи товарно-транспортні накладні, без яких подальший рух машин є неможливий.

Про це повідомила прес-служба Львівської міської ради з посиланням на директора ЛКП «Львівспецкомунтранс» Тараса Стефанишина.

«17 червня дві фури, що перевозили побутові відходи з міста Львова, були затримані поліцією біля міста Києва. Це є вантажівки, які працюють з ЛКП «Львівспецкомунтранс».

Машини їхали зі всіма необхідними документами для перевезення з чітко вказаним місцем розташування полігону. Однак правоохоронні органи вимагають, щоб фури повернулися до Львова. Водночас вони вилучили у водіїв усі наявні документи, в тому числі і товарно-транспортні накладні. А це є документи на вантаж. Без товарно-транспортних накладних машини не можуть рухатись далі. Водіям повернули тільки права та техпаспорти на машини.

Документи зараз у поліції, тому водії фактично заблоковані там. Стоять, чекають, коли їм повернуть документи на вантаж. Якщо їх взагалі повернуть», – повідомив Тарас Стефанишин, директор ЛКП «Львівспецкомунтранс».