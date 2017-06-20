Працівниця МАУ, яка потрапила у мовний скандал в аеропорту Барселони, виявилася львів‘янкою

Авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) потрапила у мовний скандал. Пасажира намагались зняти з рейсу за те, що він розмовляв українською мовою.

Про це потерпілий написав у соціальній мережі Facebook передає портал “Знай.ua“.

Викладач та директор засновник Українського кіноклубу Колумбійського університету в Нью-Йорку Юрій Шевчук зіткнувся з неприємною ситуацією в аеропорту, коли намагався вилетіти до Києва.

Інцидент трапився у аеропорті Барселони.

“Сьогодні я відчув нову форму національного приниження”, – написав автор посту.

За словами Шевчука, працівниця МАУ, яка виявилась українкою, намагалась зняти його з рейсу за те, що він почав з нею говорити рідною мовою.

Жодні аргументи про те, що з документами та квитком все в порядку ніяк не впливали на рішення неадекватної жінки.

З’ясування ситуації затягнулось на годину, весь цей час пасажир добивався того, щоб його впустили на літак, адже він не порушив норм бронювання і мав повне право безперешкодно вилетіти до Києва.

Шевчук зазначив, що впродовж всієї розмови працівниця аеропорту зверталась до нього російською.

“Такий “сервіс” не можна залишати без уваги. Я маю намір знайти цю жінку та “прославити”

Найбільший авіаперевізник України компанія «Міжнародні авіалінії України» вважає безпідставними звинувачення в анулюванні квитка в міжнародному аеропорту Барселони співробітницею МАУ через звернення до неї українською мовою, висловлені пасажиром Юрієм Шевчуком.

Про це повідомила прес-служба МАУ, передає УНІАН.

«Оскільки ця заява є абсолютно безпідставною і відкрито провокаційною, а пасажир не надав жодного документального /аудіо/ відео доказу на підтвердження своїх слів, авіакомпанія вважає за необхідне заявити наступне: МАУ не має власних співробітників в аеропорту Барселони, а користується послугами іспанської обслуговуючої компанії. У своїй діяльності МАУ керується чинним міжнародним і внутрішнім законодавством України. Основними робочими мовами авіакомпанії МАУ є українська і англійська. Працівники обслуговуючих компаній в аеропортах повинні знати англійську», – йдеться в повідомленні.

Крім того, прес-служба зазначає, що агент, яка спілкувалася з пасажиром, – львів`янка, чия рідна мова – українська і тому вона охоче говорила з паном Шевчуком українською.

«Даний факт підтверджує абсурдність звинувачень у мовній дискримінації. Це визнає і сам автор публікації, який у коментарях зазначив, що агент перейшла на українську, коли почула, якою мовою розмовляє пасажир», – йдеться в повідомленні.

Також, у прес-службі зазначають, що МАУ не має власної стійки реєстрації в аеропорту Барселони, а користується тими, які виділяються аеропортом для кожного конкретного рейсу. При цьому авіакомпанія не використовує стійки спільно з будь-якими іншими перевізниками, зокрема й «Аерофлотом».

Згідно з повідомленням, квиток пасажира Шевчука дійсно був автоматично анульований системою бронювання через порушення ним правила використання польотних купонів.

«Якщо маршрут пасажира включає кілька пунктів, то, згідно з правилами повітряних перевезень, затверджених Державною авіаційною службою України, пасажир повинен здійснювати перельоти між пунктами саме в тій послідовності, яка вказана у квитку. Правило «послідовності польотних купонів» є загальновідомою нормою, однією з умов договору повітряного перевезення і стандартом Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA). Пан Шевчук придбав квиток, який включав у себе чотири ділянки перевезення. Після успішного перельоту на першому сегменті він не прибув на посадку на другу і третю ділянки перевезення. При цьому пасажир жодним чином не сповістив авіаперевізника про свій намір продовжити повітряну подорож і використовувати четверту ділянку перевезення. Це порушення призвело до автоматичної ануляції його квитка системою бронювання», – йдеться в повідомленні.

При цьому в прес-службі зазначають, що співробітники наземної служби пішли назустріч пасажиру і «вручну» внесли відповідні зміни в систему бронювання, що дало змогу йому продовжити подорож.

«Тому звинувачення в приниженні і порушенні зобов`язань за договором перевезення викликають відвертий подив. Навпаки, авіакомпанія зробила все можливе, щоб розв‘язати проблему, викликану порушенням правил пасажиром. Замість подяки пасажир навмисно спотворює факти і переводить дискусію в площину спекуляцій навколо хворобливого мовного питання. З урахуванням вищевикладеного, МАУ вимагає від пана Шевчука публічного вибачення. Інакше МАУ залишає за собою право звернутися до суду з позовом про захист честі і гідності», – йдеться в повідомленні.

