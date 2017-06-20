Посадовець Львівської ОДА оголосила безстрокове голодування під Львівською міськрадою

20 червня працівниця ЛОДА розпочала голодування під стінами міської ради.

Директорка департаменту внутрішньої та інформаційної політики ЛОДА Ольга Березюк у вівторок, 20 червня, оголосила безстрокове голодування під Львівською міськрадою через проблеми з вивозом сміття зі Львова. Березюк каже, що вимагає, аби у ЛМР «врешті почали робити якісь кроки» для вирішення сміттєвої кризи.

Про це повідомляє Zaxid.net.

«Хочу висловити своє обурення проти бездіяльності Львівської міської ради щодо вирішення проблеми зі сміттям. Дуже шкода, що мер і всі інші [посадовці] асоціюють себе постійно з громадою Львова, але львів’яни вже дуже чітко розуміють, що не зроблено жодних кроків [щодо вирішення проблеми з вивозом сміття] за цей рік, – заявила Ольга Березюк. – Я хочу, щоб врешті почали робити якісь кроки, хоча б поїхали до громад і говорили з людьми про те, що треба це питання вирішувати і приймати сміття».

На уточнююче питання, що саме, на її думку, мала б зробити міська влада у ситуації, коли місцеві громади відмовляються укладати угоди на прийом сміття на власні полігони ТПВ, Ольга Березюк лише повторила, що «міська влада має вирішувати господарські питання».

За її словами, вона сидітиме під Львівською міською радою доти, поки не побачить реальних кроків з вирішення проблеми з вивезенням сміття. Вона письмово повідомила ЛМР про проведення безстрокової акції протесту у форматі голодування.

Ольга Березюк також повідомила, що до 25 червня вона офіційно перебуває у відпустці, а востаннє вона їла вчора ввечері.

Нагадаємо, що вчора, 19 червня, голова фракції «Самопоміч» у Верховній Раді Олег Березюк оголосив голодування проти сміттєвої блокади Львова з боку центральної влади. Його також підтримала віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд, яка 20 червня також оголосила голодування.

Раніше керівник управління охорони здоров’я ЛМР Володимир Зуб заявив, що через накопичене сміття у Львові зберігається надзвичайно високий ризик спалаху кишкових інфекцій.

Через проблеми з вивозом сміття, яке відмовляються приймати більшість навколишніх полігонів ТПВ, і припинення роботи трьох з шести приватних компаній, що вивозили сміття, у Львові накопичилося близько 9 тис. тонн відходів. Відтак мерія Львова повторно звернулася до РНБО та Кабміну з проханням ввести у місті надзвичайний екологічний стан, хоча після попереднього такого звернення, надісланого 12 червня, офіційної реакції від Кабміну та РНБО не було.