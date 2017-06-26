Посадовця «Львівгазу» затримали на хабарі

Повідомлено про підозру службовій особі Публічного акціонерного товариства «Львівгазу».

Як повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області, за  процесуального  керівництва   Львівської  місцевої  прокуратури  №1 слідчими Сихівського відділу поліції Нацполіції у Львівській області спільно із оперативниками Управління захисту економіки у Львівській області  задокументовано факт одержання неправомірної вигоди у сумі 5 тис грн   посадовою особою ПАТ «Львівгаз».

Останній отримав у мешканки міста Львова неправомірну  вигоду за сприяння в укритті виявлених, у процесі проведення перевірки, порушень дотримання правил споживання газу.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3  ст. 368-3  КК України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

У провадженні тривають слідчі дії, спрямовані на фіксування його протиправної діяльності.

За вчинення вказаного злочину посадовцю загрожує покарання до 3 років позбавлення волі з позбавленням права  обіймати  певні   посади  чи  займатися певною діяльністю  на строк  до  2 років.

 

 

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