Посадовця «Львівгазу» затримали на хабарі

Повідомлено про підозру службовій особі Публічного акціонерного товариства «Львівгазу».

Як повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1 слідчими Сихівського відділу поліції Нацполіції у Львівській області спільно із оперативниками Управління захисту економіки у Львівській області задокументовано факт одержання неправомірної вигоди у сумі 5 тис грн посадовою особою ПАТ «Львівгаз».

Останній отримав у мешканки міста Львова неправомірну вигоду за сприяння в укритті виявлених, у процесі проведення перевірки, порушень дотримання правил споживання газу.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368-3 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

У провадженні тривають слідчі дії, спрямовані на фіксування його протиправної діяльності.

За вчинення вказаного злочину посадовцю загрожує покарання до 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 2 років.