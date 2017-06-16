Порошенко схвалив скасування ”закону Савченко”

Президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув`язнення) № 2046-VIII.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Відзначається, що ухвалення цього законодавчого акту спрямоване на покращення стану забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки від злочинних посягань.

Законом пропонується викласти в новій редакції частину п`яту статті 72 «Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув`язнення» КК України, відповідно до якої попереднє ув`язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день або за правилами, передбаченими у частині першій цієї статті.

Згідно із законом при призначенні покарань, не зазначених в частині першій цієї статті, суд, враховуючи попереднє ув`язнення, може пом`якшити покарання або повністю звільнити засудженого від його відбування.

Як повідомлялося, так званий ”закон Савченко”, ухвалений 26 листопада 2015 року № 838-VIII, набрав чинності 24 грудня того ж року. Ним було запроваджено правило зарахування судом строку попереднього ув’язнення з розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі.

Народний депутат Антон Яценко заявив, що ухвалення ”закону Савченко” було помилкою, оскільки ті, хто відбували менший термін покарання, повернулися і скоїли злочини, і ”це коштувало 55 життів, 22 зґвалтувань, 760 розбійних нападів”.

18 травня ВР скасувала ”закон Савченко”; 25 травня парламент відмовився ухвалити постанову про скасування цього рішення, що відкрило шлях до підписання закону.

Автор закону – народний депутат Надія Савченко – заявила, що рішення про його скасування суперечить Конституції.