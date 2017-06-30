Пілотний проект пішохідного руху в «Угринів – Долгобичув» продовжено – ДПСУ

Прикордонні відомства України та Польщі погодили продовження пілотного проекту, за яким в пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» здійснюється пішохідний рух.

Як повідомили у Держприкордонслужбі України, цей термін становитиме 6 місяців – до 31 грудня 2017 року, і громадяни матимуть змогу перетинати українсько-польський кордон на даному напрямку у пішому порядку.

Нагадаємо, що даний пілотний проект був запроваджений в 2015 році. Продовження терміну його реалізації сприятиме подальшому розвитку добросусідських відносин жителів прикордоння України та Польщі.

Зазначимо, що експеримент виявив надзвичайну популярність пішохідного руху серед подорожуючих. Тільки за 5 місяців цього року послугами пішохідного пункту пропуску скористалось 130 тисяч осіб.