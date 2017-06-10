Перелік документів про які можуть запитати в українців на кордоні при безвізовому перетині

Платформа “Відкрий Європу” в рамках всеукраїнської кампанії інформування про безвізовий режим з країнами Європейського Союзу подає відповіді на практичні питання, що стосуються безвізового перетину кордону.

“Перетин іноземцями кордону з європейськими країнами регламентує Шенгенський прикордонний кодекс. Прикордонна перевірка заснована на правилах, прописаних у цьому документі, і зводиться до головної мети – переконатися, що подорожуючий не планує порушувати європейські міграційні правила”, – йдеться в публікації платформи.

Згідно з публікацією, прикордонник має право перевірити виконання п’яти вимог, причому ці вимоги не залежать від наявності візи, вони діють рівною мірою для мандрівників, які перетинають кордон у межах як візового, так і безвізового режиму.

Умови в’їзду до ЄС наступні:

фінансові гарантії сторони, яка запрошує;

тревел-чеки;

В якості доказу фінансової спроможності або забезпечення поїздки мандрівник може надати такі варіанти підтвердження (на власний вибір):

запрошення, вхідні квитки, дані про реєстрацію або програми; у них має бути вказана назва організації, яка запрошує, та термін перебування;

студентське посвідчення або сертифікат про відвідування курсів;

Для подорожей з метою навчання:

зворотний квиток (якщо ви подорожуєте автомобілем, це не обов’язкова вимога);

Для туризму або приватних подорожей:

інший документ, що підтверджує торговельні або ділові відносини;

Для бізнес-подорожей і відряджень:

відсутність з боку мандрівника загрози для громадського порядку, безпеки, громадського здоров’я та міжнародних відносин.

відсутність мандрівника у переліку осіб, яким заборонений в’їзд до ЄС;

наявність достатніх фінансових коштів для перебування в ЄС та для повернення додому;

переконливе обґрунтування мети та умов перебування у країнах Європи;

наявність документа для перетину кордону (наприклад, закордонного біометричного паспорту);

Для перевірки мети поїздки на кордоні можуть попросити наступні підтверджуючі документи.

запрошення на зустріч;

квиток на виставку або захід, якщо метою поїздки є їхнє відвідування;

бронювання проживання або запрошення в довільній формі, якщо ви збираєтеся зупинитися у друзів;

маршрут або план вашої поїздки, якщо ви подорожуєте автомобілем;

сертифікат про реєстрацію/зарахування до навчального закладу/курсів/школи;

Для подорожей з метою участі в політичних, наукових, культурних, спортивних або релігійних заходах або з іншою метою:

будь-які інші прийнятні документи, що підтверджують мету візиту

готівкові кошти;

оплачене проживання та квитки;

кредитні картки міжнародних платіжних систем.

Важливо! Виписки з банків про стан рахунку, довідки з місця роботи та інші подібні документи не включені до списку та не обов’язкові до надання.

Водночас, якщо у прикордонника виникнуть сумніви, на кордоні вас можуть попросити підтвердити наявність коштів на банківському рахунку – за допомогою банкоматів у зоні прикордонного контролю, інтернет-банкінгу або телефонного дзвінка у банк.

Якщо є бажання, ви можете везти із собою чек з банкомату або інший підтверджуючий документ, але ви не зобов’язані цього робити; прикордонник не має права відмовити вам у в’їзді лише на тій підставі, що у вас немає паперу з печаткою банку. Вибір документа, що підтверджує наявність коштів, залишається за вами.

Також у вас можуть запросити діючу медичну страховку міжнародного зразка, але її наявність не є обов’язковою, а її відсутність не може стати підставою для відмови у в’їзді.

Складаючи маршрут автоподорожі до ЄС, перевіряйте завантаженість пунктів перетину кордонів на електронному сервісі Державної прикордонної служби України.

Усі інформаційні матеріали платформи “Відкрий Європу” розроблені за участю Міністерства закордонних справ України, Державної міграційної служби України, Державної прикордонної служби України та проекту “Європейська правда”.

Як відомо, 22 травня Офіційний журнал ЄС опублікував рішення щодо скасування віз для громадян України та тим самим визначив дату початку безвізових поїздок.

Безвізовий режим між Україною та ЄС запрацює опівночі в ніч на 11 червня.

Подорожувати Європою без віз зможуть лише володарі біометричного закордонного паспорта. Навіть після запровадження безвізового режиму українці не матимуть права працювати в ЄС без робочої візи і мають дотримуватися так званого “правила 90 днів” (перебування в Шенгені не більше 90 днів на кожні 180 днів).

Департамент консульської служби МЗС України також перерахував випадки, у яких після запровадження безвізового режиму громадянам України можуть відмовити у в’їзді до країн Євросоюзу.