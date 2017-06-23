«Ощадбанк» продовжив особливий режим роботи відділень через наслідки кібератаки

Державний «Ощадбанк» продовжив запроваджений 27 червня обмежений режим роботи відділень в консультаційному режимі через наслідки глобальної кібератаки.

Як повідомила прес-служба банку, незважаючи на особливий режим роботи відділень, більшість послуг, як і раніше, доступні для клієнтів завдяки дистанційним каналам обслуговування, включаючи інтернет і мобільний банкінг.

Банк наголошує, що його карти повністю функціональні й ними можна скористатися як в банкоматній мережі інших банків, так і для безготівкових розрахунків за товари і послуги.

«Колектив банку докладає максимум зусиль, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки кібератаки: для цього розроблено план відновлення», – відзначається в повідомленні.

Також банк обіцяє збереження конфіденційності клієнтських даних і повідомляє, що роботу його контакт-центру вже відновлено.

Як повідомлялося, 27 червня низка українських банків і компаній піддалися зовнішній хакерській атаці невідомим вірусом, унаслідок чого зазнавали труднощів із обслуговуванням клієнтів.