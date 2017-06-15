Організатор нападу на Чорновол, якого етапували зі Львова до Києва, помер в ІТТ – ЗМІ

Організатор нападу під час Майдану на Тетяну Чорновол, якого етапували зі Львова до Києва, помер в ізоляторі тимчасового тримання.

Це підтвердило поінформоване джерело, передає УНІАН.

При цьому співрозмовник агентства зауважив, що Нетребка етапували зі Львова до Києва для проведення слідчих дій у кримінальних справах, які знаходяться в провадженні Генеральної прокуратури.

Наразі не вдалося ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію в МВС.

Як повідомлялося, на той час журналістку, активістку Євромайдану Тетяну Чорновол жорстоко побили невідомі в ніч на 25 грудня 2013 року на Бориспільській трасі поблизу Києва. Вона їхала у власному автомобілі, коли її ”підрізав” невідомий автомобіль. З машини вийшли кілька чоловіків, витягли Чорновол із салона, побили, а потім кинули у кювет.

Сьогодні, 15 червня, народний депутат Віталій Купрій повідомив, що організатора нападу на Чорновол Нетребка повісили в камері СІЗО.