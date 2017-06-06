У Львові змінили керівника та першого заступника керівника патрульної поліції. Представлення нового керівництва відбулося у вівторок, 6 червня.

Новим керівником Патрульної поліції Львова став Роман Пилипенко, який до цього часу очолював патрульних у Запоріжжі, а його першим заступником – Андрій Богуш, який був начальником Патрульної поліції Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного, пише zaxid.net.

Антону Пузиревському, який очолював Патрульну поліцію Львова від листопада 2015 року, запропонували стати керівником патрульних у Тернополі. Щоправда, він ще не вирішив, чи прийме цю пропозицію. «Я зараз роздумую над пропозицією очолити патрульну поліцію Тернополя. Якщо я її не прийму, то піду з поліції», – сказав Антон Пузиревський.

Максима Підболячного, який був першим заступником Антона Пузиревського, також переведуть на іншу посаду, але наразі ще не вирішили, на яку саме, оскільки сам патрульний перебуває у відпустці.

Під час брифінгу новий керівник Патрульної поліції Львова Роман Пилипенко заявив, що це планова ротація і він працюватиме на новій посаді близько двох років.

«Якихось кардинальних змін як в роботі, так і щодо кадрів в управлінні не буде. Будемо працювати втому ж дусі. Зміни будуть точкові. Зробимо акцент на розкриття кримінальних злочинів», – сказав Роман Пилипенко.

34-річний Роман Пилипенко народився у Макіївці Донецької області. Під час навчання у школі входив до Пласту. У 2005 році закінчив Донецький юридичний Інститут МВС при Донецькому університеті за спеціальністю «Правознавство», а у 2008 році – Донецький національний університет за спеціальністю «Управління персоналом і економіка праці». У 2001 році пішов працювати в МВС. Від липня 2005 по серпень 2008 року працював оперуповноваженим у відділі боротьби з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності. У 2015-2016 роках вже працював у Патрульній поліції Львова, спершу на посаді командира роти, а згодом – заступника начальника.

29-річний Андрій Богуш народився у с. Потелич (Жовківський район). У 2012 році закінчив навчання у Львівській державній фінансовій академії за спеціальністю «Фінанси і кредит». У 2007-2014 роках працював у сфері логістики, після цього брав участь у АТО. У вересні 2015 року був керівником роти Патрульної поліції Львова, а у травні 2016 року очолив Патрульну поліцію Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного.

Як зазначили патрульні, така планова ротація керівництва патрульної поліції, окрім Львова, зараз відбувається у Тернополі, Запоріжжі, Маріуполі, Северодонецьку та Лисичанську.

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