Нова соцмережа Ukrainians замінить українцям “ВКонтакті” та “Однокласники”

Українська соціальна мережа Ukrainians, створена як альтернатива аналогічним російським сервісам, через п’ять днів після відкриття досягла рівня 100 тис. користувачів й анонсує розширення функціонала найближчим часом.

Про це повідомляє «Інтерфакс – Україна» з посиланням на співзасновницю проекту Олександру Струмчинську.

За її словами, 100 тис. користувачів мережа мала станом на 9 червня після відкриття реєстрації 3 червня.

22 червня Ukrainians планує впровадити можливість пошуку і додавання друзів, а 30 червня – публікацію та можливість ділитися контентом. Наразі в соцмережі можна лише зареєструватися і змінити фотографію профілю.

“Нині фінансуванням проекту займається StartupSoft, але ми також розглядаємо можливість залучення інвестицій у майбутньому”, – сказала Струмчинська.

За її словами, соцмережа використовує сервери Microsoft, розробники обрали колумбійський домен .co, а сайт соцмережі хоститься в місті Денвер (США).

“Розробляючи проект, ми обрали колумбійський домен, оскільки це зручніше з фінансової точки зору, але найближчим часом маємо намір перейти на український домен”, – зазначила вона.

Ukrainians заснована 17 травня 2017 канадською IT-компанією StartupSoft. Перша версія почала працювати 3 червня 2017 року як соціальна мережа для українців.

StartupSoft планує завершити повноцінну реалізацію проекту і презентувати всі частини функціонала протягом чотирьох місяців.

StartupSoft – канадський стартап-інкубатор, заснований вихідцями з Тернопільської області. Має штаб-квартиру в Тернополі. Кількість працівників налічує близько 30 осіб.