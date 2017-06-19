«Нова пошта» запустила в тестовому режимі сервіс електронних грошей

Найбільша українська компанія експрес-доставки «Нова пошта» і компанія «Пост Фінанс», яка під брендом Forpost надає послугу грошових переказів у відділеннях «Нової пошти», запустили в тестовому режимі сервіс електронних грошей для клієнтів, що працюють в сегменті онлайн-торгівлі.

Про це повідомила прес-служба компанії «Нова пошта».

«Клієнтам «Нової пошти», що працює в сегменті онлайн-торгівлі, вже доступні електронні гроші. Процесинг електронних грошей працює через платіжну систему Forpost у тестовому режимі», – йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що «Нова пошта» планує перетворити віртуальний гаманець в повноцінний платіжний засіб, який дасть можливість швидко розраховуватися за покупки, послуги, зокрема комунальні. «Електронні гроші особливо зацікавлять гравців ринку e-commerce (онлайн-торгівлі), в тому числі інтернет-магазини, які здійснюють кур`єрську доставку товарів із «Новою поштою», – говориться в повідомленні.

Генеральний директор компанії «Пост Фінанс» Андрій Кривошапко зазначив, що ринок електронних грошей в Україні ще дуже молодий.

«Запускаючи власний процесинг електронних фінансів, ми надаємо клієнтам «Пост Фінанс» і «Нової пошти» нові технологічні можливості для легкого розрахунку за товари та послуги. Впевнений, що ми швидко знайдемо своє місце на українському ринку електронних грошей, який тільки починає набирати обертів», – сказав Кривошапко.