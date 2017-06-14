НБУ з 26 червня спрощує низку операцій з валютою для банків і їх клієнтів

Національний банк спрощує торгівлю іноземною валютою і банківськими металами на міжбанківському валютному ринку України та на міжнародному валютному ринку для банків і їх клієнтів.

Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на постанову №55, яке набуває чинності з 26 червня.

Згідно з документом, Нацбанк скасував обмеження з обміну безготівкової валюти для фізичних осіб, які не є підприємцями, і тепер вони зможуть проводити такі операції з безготівковою валютою на рахунках без обмеження за групою класифікатора і кількістю операцій протягом дня. До цього часу громадяни могли проводити такі операції тільки один раз протягом дня і тільки з іноземною валютою 1-ої групи класифікатора.

Крім того, регулятор дозволив фізособам проводити в банках обмін готівкової іноземної валюти на безготівкову без обмеження за групою класифікатора.

Також Нацбанк спростив проведення обміну валюти для суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності та банків, розширив спектр операцій банків з банківськими металами та операцій з валютою на міжнародних ринках.

Довідка. У рамках концепції нової моделі валютного регулювання, представленої в грудні 2016 року, НБУ планує поступово пом`якшити адміністративні обмеження на ринку бізнесу, банків і фізичних осіб.

На даний час продовжує діяти низка обмежень НБУ для громадян і бізнесу, включаючи обов`язковий продаж 50% валютної виручки, попереднє депонування гривні для купівлі валюти за заявками клієнтів, одноденний ліміт купівлі готівкової валюти фізособами в еквіваленті 150 тис. грн на день і одноденний ліміт на зняття готівки з валютного рахунку в еквіваленті 250 тис. грн на день.