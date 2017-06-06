НБУ випустив пам’ятну медаль “Національний університет “Львівська політехніка”

Національний банк України 25 травня 2017 року випустив пам’ятну медаль “Національний університет “Львівська політехніка”.

Як повідомляється на сайті НБУ, ця пам’ятна медаль присвячена одному з найстаріших технічних університетів зі славною історією – Національному університету “Львівська політехніка”, який є потужним осередком науки й освіти, генератором ідей та винаходів.

Медаль виготовлено з нейзильберу, якість карбування – “спеціальний анциркулейтед”, маса – 16,5 г, діаметр – 35,0 мм, тираж – 20 000 штук.

На аверсі медалі розміщено: угорі малий Державний Герб України, по обидва боки від якого написи: УКРАЇНА UKRAINE; зображено розміщені на будівлі університету алегоричні скульптури, що символізують науки і мистецтва, під якими написи: LVIVSKA POLYTECHNIKA/NATIONAL UNIVERSITY/1816. Ліворуч розміщено логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі медалі зображено головну будівлю університету, яка збудована в останній третині ХІХ ст. за проектом архітектора Юліана Захаревича. На будівлі розміщено напис LITTERIS ET ARTIBVS (Науками й мистецтвами). Угорі розміщено написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (угорі півколом)/1816/ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.

Над створенням медалі працював художник і скульптор Анатолій Демяненко.

Коштує ця пам’ятна медаль 26 гривень.

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