НБУ прийняв рішення про ліквідацію «Діамантбанку»

Національний банк України прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії й ліквідацію «Діамантбанку», визнаного неплатоспроможним 24 квітня.

Як повідомляється на сайті регулятора, рішення прийнято за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Вчора, 22 червня, у Фонді гарантування повідомили про можливий зрив угоди про часткову передачу «ТАСкомбанку» активів і зобов`язань неплатоспроможного «Діамантбанку» з технічних причин.

Зокрема, директор-розпорядник Фонду гарантування Костянтин Ворушилін заявив, що чиновник, який може схвалити передачу приміщення центрального офісу «Діамантбанку», який є пам`яткою архітектури, перебуває у відпустці, що «ставить під сумнів угоду на мільярд гривень».

За інформацією фонду, угода передбачає передачу «ТАСкомбанку» всіх виплат гарантованого відшкодування вкладникам і активів на відповідну суму, в тому числі ряду об`єктів нерухомості та кредитів.

«Діамантбанк» працював на ринку України з 1993 року і на початок року посідав 24-е місце за обсягом активів серед 93 діючих банків.

За інформацією НБУ, на 24 квітня ключовими власниками «Діамантбанку» були Давид Жванія, Ігор Керезь, Андрій Щукін і В`ячеслав Циганенко.