Нардеп оголосив голодування на знак протесту проти сміттєвої блокади Львова

Голова фракції «Самопоміч» у Верховній Раді Олег Березюк оголосив голодування на знак протесту проти сміттєвої блокади Львова з боку центральної влади. Про це він заявив на засіданні Погоджувальної ради парламенту 19 червня.

«Протестуючи проти знущання над людьми, приниження, брехні. Протестуючи проти знущання над містом, яке є символом свободи. Підтримуючи львів’ян, які завжди терплячі і толерантні до влади, тому що вірять в державу і хочуть її бачити, а це держава в особі центральної влади над ними знущається цинічно. І вимагаючи припинення цього знущання і припинення брехні, – цитує заяву Олега Березюка LB.ua.

– Я як людина, лікар і народний депутат України прийняв екстраординарне для себе рішення. Ніколи не думав, що буду приймати його в 21 столітті. Я оголошую голодування, підтримуючи львів’ян і протестуючи проти свавілля центральної влади в Україні».

Також він заявив, що в Україні розпочалися репресії, які розповсюджуються не тільки на політичних лідерів, а й на міста.

«Львів окупований ворогом. Рік тому в це місто прийшов ворог, який цинічно, брешучи на кожному кроці, знущається не тільки над керівником міста чи політичною силою, знущається над людьми, які там живуть. Львів’яни ніколи не лягали – львів’яни можуть стояти поруч», – заявив Олег Березюк.

Зазначимо, що у понеділок, 19 червня, керівник управління охорони здоров’я ЛМР Володимир Зуб заявив, що через накопичене сміття у Львові зберігається надзвичайно високий ризик спалаху кишкових інфекцій.

Через проблеми з вивозом сміття і фактичну зупинку роботи одного з перевізників у місті накопичилося 8,5 тонн сміття. Відтак мерія Львова повторно звернулася до РНБО та Кабміну з проханням ввести у місті надзвичайний екологічний стан, хоча після попереднього такого звернення, надісланого 12 червня, офіційної реакції від Кабміну та РНБО не було.

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