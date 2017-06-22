Накопичене сміття загрожує поширенням гепатиту А, туберкульозу і лептоспірозу у Львові

Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області попередило про загрозу поширення кишкових інфекцій, вірусного гепатиту А, туберкульозу, тулерямії та лептоспірозу у Львові у зв`язку з посиленим розмноженням переносників захворювань і підвищенням температури повітря.

Про це повідомляє телеканал «112 Україна» з посиланням на прес-службу Держпродспоживслужби.

Зазначається, що співробітники Держпродспоживслужби за участю поліції 18, 19 і 22 травня здійснювали рейдові обстеження контейнерних майданчиків у Львові.

У ході огляду виявлено, що третина з 335 майданчиків були переповнені сміттям, також зафіксовано ознаки тривалого невивезення (значні обсяги, характерний запах). Загалом у місті 1229 майданчиків.

У ході огляду було взято проби повітря і ґрунту, за результатами яких було встановлено перевищення граничного вмісту забруднювальних речовин (аміаку та сірководню) в атмосферному повітрі на 7 майданчиках (у Франківському, Галицькому, Сихівському та Шевченківському районах). На п`яти майданчиках у цих районах встановлено невідповідність показників ґрунту вимогам санітарного законодавства.

