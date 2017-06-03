Начальника відділу Львівської митниці затримали за хабарництво

Сьогодні військова прокуратура Львівського гарнізону спільно з оперативними співробітниками Управління захисту економіки Нацполіції затримали начальника відділу Міжрегіональної митниці ДФС України під час одержання чергового місячного збору неправомірної вигоди від службових осіб Львівської митниці у розмірі 60 тис. 520 доларів та 10 тис. грн.

По це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні військова прокуратура Львівського гарнізону спільно з оперативними співробітниками Управління захисту економіки Нацполіції, в рамках контролю за ч. 3 ст. 368 ККУ, затримала начальника відділу Міжрегіональної митниці ДФС України під час одержання чергового місячного збору неправомірної вигоди від службових осіб Львівської митниці у розмірі 60 тис. 520 доларів та 10 тис. грн.

Прикметно, що ця посада створена центральним офісом ДФС саме для боротьби з корупцією місцевих митників», – зазначив генпрокурор.

За його словами, військова прокуратура довела, що «хабарі збирають і перші, і другі».

«Корупція на митницях є однією з трьох нагальних проблем. І перестановка кадрів нічого не вирішує. Уряд має здійснити системні зміни усієї Митної служби», – додав Луценко.