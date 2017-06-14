На Ратуші Львова через сміттєву кризу вивісили банер-звернення до Порошенка й Гройсмана

Над головним входом до львівської Ратуші з’явився великий банер-звернення до президента Петра Порошенка і прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з вимогою припинити сміттєву блокаду Львова. Виготовлення банера вартістю 2 тис. грн оплатив особисто міський голова Львова Андрій Садовий, передає ZAXID.NET.

“Порошенко, Гройсман, зупиніть сміттєву блокаду Львова!” – написано на банері, розташованому над головним входом до львівської мерії. Звернення до президента і прем’єра також продубльовано англійською мовою. Воно, судячи з фото, з’явилося в ніч на середу, 14 червня.

На місці, де розташований банер, як правило, рекламуються міські фестивалі та події, що відбуваються за підтримки міської влади. Також це місце традиційно використовують для привітань львів’ян з державними святами.

У мерії підтвердили, що банер вивісили у вівторок пізно ввечері за розпорядженням мера Андрія Садового.

“Розробили банер наші дизайнери, виготовлення банера вартістю 2 тис. грн оплатив власним коштом міський голова”, – розповіла речниця мерії Христина Процак.

Як уже повідомлялося, міська комісія Львова з надзвичайних ситуацій прийняла рішення про необхідність оголошення міста зоною надзвичайної екологічної ситуації.