На проспекті Червоної Калини змінили організацію дорожнього руху

Львівським водіям на Сихові підготували приємний сюрприз. Уздовж проспекту Червоної Калини на трьох ділянках відбулися зміни в організації дорожнього руху. Нові дороговкази вже встановили в кінці проспекту на кінцевій трамвая № 8.

Лічені дні залишилися до запуску двох нових смуг на вул. Стуса. Кому ж і цього здається замало, при з’їзді з Сихівського мосту вже майже готова нова транспортна розв’язка.

Від сьогодні турецькі дорожники на ділянці від вул. Угорської до Липової Алеї змінили організацію руху у напрямку центру. На Сихів наразі об’їзд через Новий Львів. Потік транспорту на спуску до центру скерували досі закритою смугою. Вже 16 червня усі обмеження знімуть.

«Там на підйомі на одній смузі під час реконструкції було виявлено незначні дефекти. Треба поправити, щоб у майбутньому до цього не повертатися. З’явилась змога відкрити смугу, яка була до цього закрита, а роботи провести на іншій смузі», – розповів головний інженер компанії «Онур» Олександр Добоні, пише zaxid.net.

Зміни для автомобілістів є також у кінці просп. Червоної Калини. Тут на вихідні відкрили окрему смугу для заїзду в цю частину мікрорайону біля Санта Барбари. Напередодні розвішали нові постійні дорожні знаки. Зокрема, цеглу. Однак чимало водіїв все ще порушують.

«Звертаємо увагу, щоб водії реагували на дорожню обстановку і нові дорожні знаки встановлені», – зазначила інспектор патрульної поліції Львова Мар’яна Риндик.

Проте це ще не всі транспортні реформи. Нова роз’язка з’явилася під Сихівським мостом. Наразі її тестують скейтери. Пустити рух до Хуторівки міські дорожники обіцяють також цього тижня.

«Біля верхнього «Шувару» є світлофор і постійно він коркоутворюючий. Оскільки дуже багато пересікається потоків машин. Люди,які їдуть із нижнього «Шувару», щоб розвернутися на центр, їм треба було доїжджати туди. А зараз вони це зможуть зробити під мостом», – розповів керівник ЛКП «Львівавтодор» Олег Береза.

Упродовж тижня ще мають нанести розмітку і встановити освітлення. Пізніше на електроопори встановлять розтяжки для руху нового тролейбусного маршруту, який з’єднає Сихів із вул. Науковою. Та поки що це тільки проект.