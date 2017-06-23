На Львівщині знайшли неповнолітню дівчинку з Черкащини, яку розшукували більше двох місяців

У Стрию поліцейські виявили неповнолітню дівчину з Черкащини, яку розшукують рідні.

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції області, 21 червня, близько десятої вечора у Стрию на вулиці Болехівській працівники групи реагування патрульної поліції виявили дівчину, котра йшла по дорозі без взуття.

«Поліцейські звернули увагу на босу дівчину і вирішили з’ясувати чи не потрібна їй допомога. Під час розмови з правоохоронцями дівчина повідомила, що вона родом з Черкаської області, їй 16 років і вона у березні втекла з дому. Увесь цей час дівчина жила в знайомої жінки у Львові, їздила з нею на Франківщину. Але нещодавно вони посперечалися і втікачка залишилася сама у Стрию, мала намір самостійно добиратися до Києва»,- розповів т.в.о. заступника начальника Стрийського відділу поліції майор поліції Роман Вовк.

Як встановили працівники ювенальної превенції #Стрийського відділу поліції, дівчинка у розшуку як безвісті зникла. Її мама, мешканка Черкаської області, ще в квітні звернулася до відділу поліції міста #Києва із заявою про зникнення дитини.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини. Дівчину тимчасово помістять у притулок для дітей служби у справах дітей Львівської ОДА.