На Львівщині знайшли мертвим півторарічного хлопчика, який зник напередодні вихідних

У гірській річці Лихобора на Турківщині знайшли тіло півторарічного місцевого жителя.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 24 червня о 09:00 у с. Лихобора Турківського району жителями села в річці Лихобора виявили тіло півторарічного хлопчика, який 23 червня вийшов з власного подвір’я і не повернувся.

Причини події – з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.

Як повідомлялося, у гірському селі на Львівщині 23 червня зник півторарічний хлопчик. До пошуків хлопчика залучалися 40 осіб і службова собака.

Було обстежено понад 8 км території вздовж річки.