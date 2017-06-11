На Львівщині затримали двох іноземців, які планували незаконно потрапити до Польщі

Співробітники Державної прикордонної служби затримали двох вихідців із Сирії без документів, які планували незаконно потрапити до Польщі.

Як повідомляється на сайті ДПСУ, в рамках проведення заходів з перевірки держкордону прикордонники відділу «Рава-Руська» Львівського загону отримали інформацію від польських колег щодо руху двох осіб.

Група реагування, яка прибула на місце, затримала двох громадян без документів. З їхніх слів, вони є вихідцями із Сирії.

За даним фактом поінформовано інші прикордонні підрозділи, а стосовно осіб складено відповідні адміністративні документи.