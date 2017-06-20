На Львівщині з початку року під час ДТП загинуло 92 людини, більше тисячі травмованих

За п’ять місяців цього року на території Львівської області відбулося 810 автопригод із постраждалими. Внаслідок цих випадків загинули 92 людини, понад 1060 – отримали травми різного ступеню важкості.

Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції області.

Серед основних причин ДТП із постраждалими – перевищення безпечної швидкості руху, керування у нетверезому стані, порушення правил маневрування та проїзду перехресть, недотримання дистанції, а також виїзд на зустрічну смугу руху.

 

Новини за темою

 
Loading...