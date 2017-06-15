На Львівщині впроваджено пілотний проект поліцейських детективів

У восьми регіонах України впроваджені пілотні проекти поліцейських детективів.

Як повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції України, про це під час засідання парламентсько-громадської платформи заявив голова Нацполіції Сергій Князєв.

У заході взяв участь також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем`якін та керівник Консультативної місії Європейського Союзу (КМЄС) в Україні Кястутіс Ланчінскас.

На початку року КМЄС та Нацполіція розпочали спільний пілотний проект на базі Бориспільського відділу поліції, який об’єднав функції оперативників та слідчих під єдине підпорядкування.

За словами Авакова, експеримент було запроваджено для того, щоб знайти оптимальний баланс між інститутом слідчих та інститутом детективів. «Ми займаємося розслідуванням. Є оперативники, які збирають докази та ведуть спеціальні спостереження. І є слідчий, який аналізує факти і намічає кроки. Зараз детектив це об’єднує», – пояснив міністр.

Князєв зауважив, що досвіду, отриманого під час проведення експерименту на базі одного підрозділу, не достатньо, тому було прийнято рішення про запровадження проекту «Поліцейських детективів» у восьми регіонах України: Львівській, Київській, Запорізькій, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Хмельницькій областях.

Проект буде проведено на базі районних підрозділів. «Ми прийняли рішення, що з 1 червня у восьми регіонах ми започатковуємо проект «Поліцейські детективи», де близько 90 % особового складу підрозділів кримінальної поліції перевели в статус слідчих», – сказав Князєв.