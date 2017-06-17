На Львівщині водій автобусу протягнув жінку кілька метрів по дорозі

На Львівщині пенсіонерка постраждала через порушення правил дорожнього руху водієм пасажирського автобуса.

Як повідомили у правоохоронних органах, ДТП сталося в селі Конопниця Путомитівського району. Під час висадки пасажирів водій транспортного засобу не переконався, що всі пасажири вийшли, зачинив двері і почав рух. Пенсіонерці, яка виходила через задні двері, затиснуло одяг і автобус, який почав рух, потягнув жінку, що впала, за собою по дорозі.

Постраждалу з тілесними ушкодженнями було доставлено до лікарні. Жінка звернулася із заявою до поліції.