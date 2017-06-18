На Львівщині внаслідок наїзду іномарки на підводу постраждало троє осіб і випадковий перехожий

У Кам‘янка-Бузькому районі 17 червня під час ДТП постраждало четверо осіб.

Як повідомили у правоохоронних органах, дорожньо-транспортна пригода сталася увечері в райцентрі Кам‘янка-Бузька. Водій автомобіля Volkswagen скоїв наїзд на гужову підводу і з місця події втік.

Внаслідок зіткнення постраждав керманич та пасажир підводи, а також випадковий перехожий, який проходив вулицею. Їх доставлено до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Згодом, за допомогою до медиків звернувся пасажир іномарки, яка скоїла ДТП і залишила місце події. Чоловік перебував у стані алкогольного сп‘яніння, у нього забійній рани.

Водія транспортного засобу встановлюють.