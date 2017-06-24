На Львівщині вантажівка переїхала мотоцикліста з Херсонщини

На Львівщині під час ДТП загинув 31-річний житель Херсонщини.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 23 червня о 12:40, поблизу с. Черлянське Передмістя Городоцького району на автодорозі “Городок-Комарно” 31-річний водій мотоцикла “Ямаха”, житель с. Коробки Херсонської області, (тимчасово проживав у місті Городок, вул. Шептицького), не впорався з керуванням, упав із мотоциклу закотився під зустрічний автомобіль “ЗІЛ ММЗ” під керуванням 72-річного жителя міста Городок.

Внаслідок ДТП водій мотоцикла від отриманих травм помер на місці події. Т

Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені. Причина події – з’ясовується. Проводиться дослідча перевірка.