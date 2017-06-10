На Львівщині вандали понівечили статую жінки з короваєм

У ніч на суботу 10 червня у Радехові вандали знищили мідну статую жінки з хлібом, яка стояла при в’їзді у місто.

Про це у Facebook повідомила місцева мешканка Руслана Мулявка, яка опублікувала фото понищеної статуї, інформує Zaxid.net.

У львівській поліції інформацію про знищення статуї підтвердили.

Речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська розповіла, що цю статую частково пошкодили ще в ніч на 1 червня, а цієї ночі невідомі особи донищили її.

«У ніч на 1 червня невідомі частково пошкодили цей пам’ятник. Після цього до поліції надійшло звернення від міського голови Радехова. А цієї ночі фактично цю архітектурну форму знищили повністю», – пояснила Світлана Добровольська.

Наразі правоохоронці з’ясовують, хто причетний до знищення пам’ятника.

В історико-краєзнавчому музеї Радехівщини уточнили, що скульптура жінки з короваєм на рушнику встановлена на в‘їзді у місто Радехів, її автором є народний художник Яків Чайка.