На Львівщині у приміщенні районної лікарні підірвали банкомат і викрали з нього гроші

В Буське відділення поліції сьогодні, 10 червня, о 3.30 надійшло повідомлення про те, що у приміщенні центральної районної лікарні стався вибух.

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції області, на місці події працюють слідчо-оперативна група та експерти-вибухотехніки. Встановлено, що о 3.20 невідомі особи підірвали банкомат, який був вмонтований біля входу у лікарню, і викрали касети з грошима у сумі 187 тисяч гривень. Вибухом пошкоджено вхідні двері та коридор Буської центральної лікарні, ніхто не постраждав.

Правоохоронці встановлюють обставини події та причетних до цього осіб. За цим фактом відкрито кримінальні провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) та ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – від трьох до п’ятнадцяти років позбавлення волі.