На Львівщині синоптики прогнозують на сьогодні грози та шквали, у Карпатах – зливи

Синоптики прогнозують на сьогодні грози та шквали в окремих регіонах України.

Як повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр, у Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій (вдень місцями і в Житомирській, Київській, Вінницькій) областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

У Карпатському регіоні очікуються місцями сильні зливи.

«У зв’язку з очiкуваними сильними дощами упродовж найближчої доби на рiчках Закарпатської областi можливе пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м. В мiсцях проходження сильних злив ймовірне формування значного мiсцевого стоку та утворення невеликих селевих потоків. На малих водотоках можливе швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на 0,5 – 1,5 м», – йдеться у повідомленні

Крім того 7 червня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 – 1,0 м над рiвнями.