На Львівщині шахрай видурив у жінки тисячу євро «для хабара іспанським полісменам»

В Новороздільське відділення поліції звернулася 65-річна місцева мешканка. За словами жінки, вона стала жертвою шахрая, який зателефонував і повідомив, що її син, який живе в Іспанії, заподіяв комусь тілесні ушкодження. Тепер, аби він не потрапив до в’язниці, потрібно 3 000 доларів США, щоб заплатити місцевим поліцейським.

Як повідомили у головному управлінні Нацполіції області, жінка такої суми не мала, тому передала невідомому чоловік, який чекав біля під’їзду заявниці, лише 900 євро та 2000 гривень. Після цього потерпіла зателефонувала до сина і дізналася, що нікого він не бив і з поліцією проблем не виникало.

Правоохоронці встановлюють обставини події та особу зловмисника. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Санкція статті передбачає покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років.