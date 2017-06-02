На Львівщині СБУ затримала контрабандистів з партією прекурсорів

На пункті пропуску «Угринів» на Львівщині співробітники Служби безпеки України спільно з прикордонниками та митниками затримали двох контрабандистів з партією псевдоефедрину.

Як повідомили у прес-службі СБУ, правоохоронці під час огляду автомобіля виявили три тисячі пігулок препарату «Cirrus», забороненого в Україні. Прекурсори зловмисники приховали у спеціально обладнаному тайнику. Раніше оперативники спецслужби задокументували факт ввезення наркоділками першої партії псевдоефедрину.

Зі слів затриманих, пігулки вони придбали в одній з країн Європи. Зловмисники планували привезти пігулки у Рівне, де їх спільник переробляв прекурсори в метамфетамін для перепродажу. За висновками експертів, з контрабандної партії наркоділки могли виготовити наркотик за цінами «чорного ринку» на більше ніж триста тисяч гривень.

Слідчими Управління СБ України у Рівненській області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України.

Зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні злочину та затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до функціонування контрабандного каналу постачання наркотиків.