На Львівщині саморобною вибухівкою школяру відірвало пальці на руці.

Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції області, у Шевченківський відділ поліції 18 червня надійшло повідомлення від лікаря одного з львівських травмпунктів про те, що у медичний заклад з діагнозом «травматичний відрив трьох пальців на рівні середніх фаланг правої кисті» був доставлений 14-річний львів’янин.

Як встановили правоохоронці, травми хлопець отримав внаслідок вибуху невідомого пристрою. За словами дідуся, безпосередньо перед вибухом хлопець щось майстрував у його будинку в одному з сіл Яворівського району, де відпочивав під час літніх канікул.

Наразі за цим фактом проводиться перевірка, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.