На Львівщині попрощалися із загиблим в АТО земляком

Як повідомляється на сайті Жидачівської РДА, у с. Бринці-Церковні Жидачівського 11 червня поховали загиблого в зоні АТО українського 20-річного воїна Михайла Березки.

На церемонію прощання з героєм зібралися сотні людей з навколишніх сіл. Також було багато бойових побратимів – воїнів АТО Жидачівщини та інших районів Львівщини.

Солдат 24-ї окремої механізованої бригади Михайло Березка загинув 8 червня під час ворожого мінометного обстрілу позицій ЗСУ в районі села Катеринівка Попаснянського району Луганщини. Контракт із ЗСУ він підписав 19-річним у серпні 2016 року.