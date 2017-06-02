На Львівщині поліція незаконно утримувала в ІТТ інваліда

Працівники прокуратури Львівської області виявили факт незаконного утримання чоловіка з інвалідністю ІІ групи в ізоляторі тимчасового тримання.

Як повідомила прес-секретар прокуратури Львівської області Надія Пиць, під час перевірки в ізоляторі тимчасового тримання Жовківського відділення поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області, працівники прокуратури виявили, що до спецустанови 27 травня було незаконно поміщено 59-річного жителя Львова, який має інвалідність ІІ групи по зору.

Як з’ясовано прокурором, чоловіка, який знущався над матір‘ю, було поміщено туди на підставі постанови Франківського районного суду міста Львова, згідно з якою його притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст.173-2 КУпАП (вчинення насильства в сім‘ї) та накладено стягнення у виді адміністративного арешту терміном 15 діб.

“Враховуючи, що вимогами чинного законодавства не передбачено застосування адміністративного арешту до людей з інвалідністю першої та другої груп, за вказівкою місцевої прокуратури керівництвом Жовківського відділення поліції незаконно утримувану особу було звільнено з ІТТ негайно”, – інформує прокуратура.

На даний час чоловіка звільнено зі спецустанови. На постанову районного суду прокурором внесено апеляційну скаргу, повідомляє Центр інформації про права людини.